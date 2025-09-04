Власти Калининграда напомнили, что делать с бездомными собаками и кошками

Жителям города напомнили, что в Калининградской области действует специализированное учреждение — «Центр для безнадзорных животных». Его сотрудники занимаются отловом, вакцинацией и стерилизацией бездомных собак и кошек, после чего животные возвращаются на прежнее место обитания.