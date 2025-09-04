Власти Калининграда напомнили, что делать с бездомными собаками и кошками

Центр работает по заявкам граждан и организаций. Сообщить о появлении на улицах безнадзорных животных, ещё не прошедших программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), можно несколькими способами.
Заявки принимаются по телефонам:
Для регистрации обращения необходимо указать место нахождения животных, их описание и количество, а также сообщить свои контактные данные.
Администрация города призывает жителей не оставаться равнодушными: своевременное сообщение о безнадзорных животных помогает эффективно регулировать их численность и обеспечивать безопасность на улицах.