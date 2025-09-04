Ричмонд
Власти Калининграда напомнили, что делать с бездомными собаками и кошками

Жителям города напомнили, что в Калининградской области действует специализированное учреждение — «Центр для безнадзорных животных». Его сотрудники занимаются отловом, вакцинацией и стерилизацией бездомных собак и кошек, после чего животные возвращаются на прежнее место обитания.

Центр работает по заявкам граждан и организаций. Сообщить о появлении на улицах безнадзорных животных, ещё не прошедших программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), можно несколькими способами.

Заявки принимаются по телефонам: 8 (4012) 52−00−72 или 8−921−710−0072. Также можно отправить сообщение на электронную почту gbucbzh@mail.ru или заполнить форму в интернет-приёмной на сайте cbzh.ru.

Для регистрации обращения необходимо указать место нахождения животных, их описание и количество, а также сообщить свои контактные данные.

Администрация города призывает жителей не оставаться равнодушными: своевременное сообщение о безнадзорных животных помогает эффективно регулировать их численность и обеспечивать безопасность на улицах.