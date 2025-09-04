Ричмонд
В Челябинске почти на сутки ввели режим «чёрного неба»

С 18 часов четверга, 4 сентября, в Челябинске начнёт действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Риск образования смога в городе продлится около суток. Об этом предупредили в региональном отделении Гидрометцентра.

Источник: Pchela.News

— В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — сообщили синоптики. — В связи с этим объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.

Режим НМУ продержится в Челябинске как минимум до 14 часов пятницы, 5 сентября.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.