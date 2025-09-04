МХТ им. Чехова объявил планы на новый сезон

Худрук также напомнил, что в 17 августа 2025 года народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполнится 90 лет. «В этой связи на сцене МХТ мы решили сделать памятный вечер и поделиться нашей любовью к Табакову со зрителями. Мероприятие пройдет в день рождения театра — 26 октября. За основу взяты беседы, которые с Олегом Табаковым вел театральный критик Анатолий Смелянский — по их мотивам мы создали сценическую версию», — отметил он.