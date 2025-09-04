Власти Екатеринбурга хотят создать рок-центр

К юбилею свердловского рок-клуба в Екатеринбурге может появиться рок-центр. С таким предложением на «Совете неравнодушных» выступил глава департамента культуры города Илья Марков.
В качестве площадок для размещения центра власти города рассматривают две локации. Первая — историческое здание на улице Володарского, вторая — в ТЦ «Сити-центр».
Кроме того, известному рок-музыканту и общественному деятелю Александру Пантыкину предложили присвоить звание почетного гражданина Екатеринбурга. С инициативой выступил депутат гордумы Александр Колесников на Совете по сохранению и развитию культурного наследия.
В 2026 году свердловскому рок-клубу исполнится 40 лет. Празднование юбилея начнется 4 февраля — со дня памяти поэта и автора текстов группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева. Администрация Екатеринбурга намерена отметить важную для культуры города дату.