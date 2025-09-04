На улице Ушинского в Майкопе модернизируют систему водоснабжения

Чистой питьевой водой обеспечат жителей домов по улице Ушинского в Майкопе. Реконструкция участка сети водоснабжения проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгеи.
В рамках ремонта специалисты подрядной организации заменяют старые, выработавшие свой срок эксплуатации трубы на новые, изготовленные из современных материалов. Работы проводятся на объекте протяженностью 0,451 км, который был особо проблемным и вызывал постоянные перебои с подачей воды в дома местных жителей.
Реконструкцию планируется завершить до конца года. На работы было выделено более 3 млн рублей. Всего в этом году в столице Адыгеи при поддержке нацпроекта в порядок приведут 14 участков сети водоснабжения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.