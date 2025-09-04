Популярная российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту. Как сообщили в Госстандарте, речь идет о пасте томатной «Семилукская», которая реализовывалась в 500-граммовых стеклянных банках. Производитель — Семилукский пищекомбинат, расположенный в Воронежской области.