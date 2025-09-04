Ричмонд
Волгоградцы обсуждают проблемы со связью днем 4 сентября

В Волгограде с самого утра 4 сентября вновь наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Жители Центрального, Ворошиловского и Дзержинского районов сообщают о том, что остались без привычных средств коммуникации.

Источник: Taylor Grote/CC0

Студенты вузов, предприятий и организаций, расположенных в Центральном районе, рассказали, что столкнулись с отсутствием связи, что затрудняет, например, оплату.

«Не смог расплатиться картой в вузовской столовой — не работает связь», — рассказал студент университета.

«Парализована работа такси, невозможно вызвать машину, потому что связи с водителями нет», — говорят жители Дзержинского района.

«Пытался на такси уехать на Спартановку с Семи Ветров — даже в тарифе “Комфорт” за 1000 рублей нельзя найти машину», — пожаловался житель Дзержинского района Волгограда.

«В центре даже сотовая связь плохо работает: звонок проходит, но ничего не слышно», — сетуют волгоградцы.

Многие вынуждены заходить в кафе и другие заведения, чтобы подключиться к Wi-Fi и связаться с родными или решить рабочие вопросы.

Мессенджеры у большинства горожан не загружаются, связь тоже периодически сбоит.

«Вспомнили про давно забытые СМС. А что делать, других способов коммуникации не осталось, — отметил житель Центрального района. — Так скоро начнем звонить по стационарным телефонам, у кого они остались».

В офисах рабочий процесс спасает только проводной вайфай, это обеспечивает хотя бы доступ в интернет.

Отметим, что проблемы со связью объясняются необходимостью обеспечения безопасности — в ночь на 4 сентября в Волгоградской области сбиты 4 украинских беспилотника. Попытки атаковать регион не прекращаются, в целях обеспечения безопасности гражданских самолетов временно ограничивается также работа аэропорта.