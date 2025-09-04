В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе

«По результатам измерений на улице Мельничная, дом 1 зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,16 раза (концентрация составила 5,6 мг/кубометр), оксида азота — в 2,1 раза (концентрация составила 0,83 мг/кубометр), диоксида азота — в 2 раза (концентрация составила 0,4 мг/м3)», — сообщили в пресс-службе министерства.