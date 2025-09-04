Ричмонд
В Омске выявили превышение ПДК ряда веществ в воздухе

В Омске в воздухе выявили превышение ПДК трех веществ.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 4 сен — РИА Новости. Выезд передвижной экологической лаборатории организован в Омске после выявления в воздухе превышения предельно допустимой концентрации ряда веществ, сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

На неприятные запахи начали жаловаться жители нескольких районов города. После этого был организован выезд передвижной экологической лаборатории.

«По результатам измерений на улице Мельничная, дом 1 зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,16 раза (концентрация составила 5,6 мг/кубометр), оксида азота — в 2,1 раза (концентрация составила 0,83 мг/кубометр), диоксида азота — в 2 раза (концентрация составила 0,4 мг/м3)», — сообщили в пресс-службе министерства.

Второго сентября в Омске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.