Сестры из Омска разработали эффективные носилки для эвакуации раненых в зоне СВО

«Мы с ребятами пообщались, и в итоге сделали носилки с учетом их пожеланий. У них появилась сетка у торца носилок для того, чтобы раненый, который лежит на носилках спиной вверх, мог свободно дышать. Сделали по всем сторонам прочные лямки — они удобно закрепляются на плече у того, кто переносит раненого. Парни до нас получали сетчатые носилки, но, как показала практика, на поле боя они цеплялись за все неровности на земле, поэтому мы стали отшивать из гладкой водоотталкивающей ткани. Сейчас наши носилки — самые легкие», — цитирует пресс-служба ведомства Татьяну Гущину.