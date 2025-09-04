Сестры из Омска разработали эффективные носилки для эвакуации раненых в зоне СВО

Об уникальной конструкции санитарных носилок, придуманных сестрами из Омска специально для бойцов в зоне СВО, рассказала сегодня, 4 сентября, пресс-служба АО «Омсктрансмаш».
С марта 2022 года, сестры из Омска — Татьяна и Анна Гущины — оказывали различную материальную помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе СВО. А в 2023 году, омички решили сосредоточиться на сидушках и носилках. И в ходе творческих изысканий они придумали такую конструкцию, которая позволяет бойцам эвакуировать раненого и параллельно отстреливаться.
«Мы с ребятами пообщались, и в итоге сделали носилки с учетом их пожеланий. У них появилась сетка у торца носилок для того, чтобы раненый, который лежит на носилках спиной вверх, мог свободно дышать. Сделали по всем сторонам прочные лямки — они удобно закрепляются на плече у того, кто переносит раненого. Парни до нас получали сетчатые носилки, но, как показала практика, на поле боя они цеплялись за все неровности на земле, поэтому мы стали отшивать из гладкой водоотталкивающей ткани. Сейчас наши носилки — самые легкие», — цитирует пресс-служба ведомства Татьяну Гущину.
Фото: пресс-служба АО «Омсктрансмаш».
За месяц Татьяна и Анна делают по 50 сидушек или 30 носилок. У каждой из сестер есть своя швейная машинка. На одно изделие уходит час, все необходимые материалы женщины приобретают за свой счет. Из зарплаты, которую они получают на основной работе, оставляют себе средства только на питание и оплату коммунальных услуг, все остальное жертвуют на нужды бойцов.