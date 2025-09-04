Башкирия расширяет поставки продуктов питания в Африку

Предприятие из Мелеузовского района Башкирии подготовило для экспорта 27 тонн замороженных полуфабрикатов из мяса индейки. Об этом сообщили в пресс-службе.
Перед отправкой вся продукция прошла строгий контроль. Лабораторные исследования подтвердили, что мясные полуфабрикаты полностью соответствуют требованиям пищевой и ветеринарной безопасности Гвинейской Республики. На основании этих результатов был оформлен экспортный ветеринарный сертификат.
Производящее предприятие из Мелеуза, специализирующееся на выращивании птицы и производстве мясных полуфабрикатов, прошло необходимую экспортную сертификацию и включено в соответствующий реестр. Это уже третья партия продукции, отправленная в Гвинею с начала 2025 года — общий объём поставок превысил 80 тонн.
Данные поставки соответствуют целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который предусматривает значительное увеличение объёмов несырьевого экспорта. К 2030 году планируется обеспечить рост поставок таких товаров за рубеж на 70% по сравнению с показателями 2020 года.
