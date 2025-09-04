Башкирия расширяет поставки продуктов питания в Африку

Производящее предприятие из Мелеуза, специализирующееся на выращивании птицы и производстве мясных полуфабрикатов, прошло необходимую экспортную сертификацию и включено в соответствующий реестр. Это уже третья партия продукции, отправленная в Гвинею с начала 2025 года — общий объём поставок превысил 80 тонн.