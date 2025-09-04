Ричмонд
В Самарской области пройдет фестиваль национальных свадеб

Самарцев пригласили посетить фестиваль национальных свадеб 12 и 13 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области состоится фестиваль национальных свадеб. Мероприятие пройдет в органах ЗАГС региона 12 и 13 сентября.

Задача фестиваля — популяризовать дружбу народов, гражданское единство и традиционные семейные ценности. В рамках мероприятия пройдут церемонии чествования супружеских пар, концерты творческих коллективов. Также будут оформлены 2 тематические зоны, в одной из которых разместят веб-студию и фотозону. Участники смогут ответить на вопросы о семье, традициях и духовных скрепах в семейной жизни. В конце беседы участникам вручат подарки и цветы.

Организатором мероприятия выступает комитет ЗАГС Самарской области, соорганизатор — ГКУ СО «Дом дружбы народов».