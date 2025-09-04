В Самарской области пройдет фестиваль национальных свадеб

Задача фестиваля — популяризовать дружбу народов, гражданское единство и традиционные семейные ценности. В рамках мероприятия пройдут церемонии чествования супружеских пар, концерты творческих коллективов. Также будут оформлены 2 тематические зоны, в одной из которых разместят веб-студию и фотозону. Участники смогут ответить на вопросы о семье, традициях и духовных скрепах в семейной жизни. В конце беседы участникам вручат подарки и цветы.