На трех улицах Воронежа запретят проезд в выходные

В Воронеже 6 и 7 сентября запретят проезд по улицам Декабристов, Софьи Перовской и Петровской набережной в связи с проведением ежегодного фестиваля «Город-сад» для обеспечения безопасности участников.
В честности, с 20:00 5 сентября до 22:00 7 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Декабристов, Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) и Петровской набережной;
А с 8:00 до 22:00 6 и 7 сентября — закрыто движение транспортных средств по улицам Декабристов, Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) и Петровской набережной.