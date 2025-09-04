Ричмонд
На трех улицах Воронежа запретят проезд в выходные

Это связано с обеспечением безопасности участников фестиваля «Город-сад».

Источник: мэрия Воронежа

В Воронеже 6 и 7 сентября запретят проезд по улицам Декабристов, Софьи Перовской и Петровской набережной в связи с проведением ежегодного фестиваля «Город-сад» для обеспечения безопасности участников.

В честности, с 20:00 5 сентября до 22:00 7 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Декабристов, Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) и Петровской набережной;

А с 8:00 до 22:00 6 и 7 сентября — закрыто движение транспортных средств по улицам Декабристов, Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) и Петровской набережной.