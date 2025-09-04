Почти 11 тысяч случаев ОРВИ зафиксированы в Новосибирской области

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с 25 по 31 августа 2025 года в регионе выявлено 10 974 случая ОРВИ, из которых 5 668 случаев пришлись на детей. Несмотря на высокие показатели, заболеваемость снизилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Om1-Новосибирск.