Почти 11 тысяч случаев ОРВИ зафиксированы в Новосибирской области

На 35-й неделе 2025 года в регионе зарегистрировано 10 974 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, более половины — среди детей до 14 лет.
По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с 25 по 31 августа 2025 года в регионе выявлено 10 974 случая ОРВИ, из которых 5 668 случаев пришлись на детей. Несмотря на высокие показатели, заболеваемость снизилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Om1-Новосибирск.
Лабораторные исследования показали, что большинство инфекций вызваны вирусами негриппозной этиологии — риновирусами и аденовирусами. Все выявленные штаммы соответствуют составу противогриппозных вакцин, что подтверждает эффективность профилактических мер.
Роспотребнадзор напоминает о простых правилах для снижения риска заражения: тщательная гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе. Также рекомендуется по возможности избегать мест массового скопления людей в период сезонного подъема заболеваемости.
При первых симптомах — кашле, першении в горле, головной боли, повышении температуры или ознобе — важно сразу обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения своевременного лечения.
«Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области», — отметили в пресс-службе ведомства.