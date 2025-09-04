Оцепление на ж/д вокзале в Ростове сняли, угроза оказалась ложной

Пригородный железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону был оцеплен после сообщения о взрывоопасном предмете, но в итоге угроза не подтвердилась. Об этом 4 сентября рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По данным ведомства, сначала представители транспортной полиции и МЧС провели эвакуацию, а потом обследовали здание вокзала с применением специальных технических средств и служебных собак. Опасных предметов не нашли.
— На данный момент работа вокзала восстановлена. Выясняется личность звонившего, — прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.
Добавим, в соцсетях очевидцы также сообщили, что людей вновь начали пускать в здание вокзала.
