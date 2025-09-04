Ричмонд
Режим ЧС: главная информация и ответы на частые вопросы

Когда происходит авария, катастрофа или стихийное бедствие, власти могут объявить особый порядок действий — режим ЧС. Он вводится, чтобы обеспечить безопасность людей, сохранить имущество и восстановить нормальную жизнь на территории.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Полиция при введении режима ЧС
Источник: Unsplash

В материале объясняем, что означает режим ЧС, кто имеет право его вводить, какие бывают уровни и режимы функционирования РСЧС. Также разберем, что это все означает для населения и какие шаги предпринимать в случае его объявления.

Главное о режиме ЧС

Самая важная информация о режиме ЧС — ниже.

1. Режим ЧС вводят при авариях, стихийных бедствиях, эпидемиях и других угрозах, когда штатные меры реагирования недостаточны. Его задача — высвободить ресурсы, которые позволят решить возникшую проблему максимально оперативно.

2. Решение принимают органы власти или руководство организаций — от руководителя предприятия до Правительства РФ.

3. В РСЧС предусмотрены три режима функционирования: повседневная деятельность, повышенная готовность и непосредственно режим чрезвычайной ситуации.

4. Уровни режима ЧС зависят от масштаба: существуют объектовый, местный, региональный или федеральный.

5. Для населения введение режима ЧС означает особый порядок действий: обязательное выполнение указаний, готовность к эвакуации, соблюдение мер безопасности и использование только официальной информации.

В каких ситуациях вводится режим ЧС

Режим ЧС устанавливают при ситуациях техногенного, природного и биологического характера, когда угроза выходит за рамки штатного реагирования. Это, например:

  • аварии и техногенные катастрофы;
  • стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, пожары);
  • эпидемии;
  • иные угрозы, нарушающие жизнедеятельность населения.

Кем вводится режим ЧС

Администрация города, глава которой имеет право ввести режим ЧС
Источник: Unsplash

Решение о вводе режима ЧС принимают органами власти соответствующего уровня либо руководством организаций.

1. Федеральный уровень — Правительство РФ или уполномоченные органы.

2. Региональный уровень — глава субъекта РФ или профильные службы.

3. Местный уровень — органы местного самоуправления.

4. Объектовый уровень — руководитель организации.

Режимы функционирования РСЧС

РСЧС (аббревиатура расшифровывается как Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, хоть буквы и не совпадают) предусматривает три режима.

1. Режим повседневной деятельности — вводится при нормальной обстановке, ведется мониторинг и профилактика.

2. Режим повышенной готовности — при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, активируется оповещение и подготовка.

3. Режим чрезвычайной ситуации — устанавливается при фактическом возникновении ЧС. Здесь задействуют уже все силы и средства для ликвидации последствий.

Уровни режима ЧС в зависимости от масштаба

Они зависят от уровня реагирования, того, кто режим вводит, и масштабов бедствия. МЧС рекомендует выделять следующие уровни режима ЧС — поместили их описание в таблицу.

Уровень реагирования
Кто вводит
Масштаб

Объектовый
Руководитель объекта
Предприятие или здание

МестныйОрганы муниципалитета
Территория поселения

Региональный
Губернатор или глава региона
Несколько муниципальных районов

Федеральный
Правительство РФ
Не менее двух субъектов РФ

Как вводят режим ЧС и что это значит для населения

Решение о вводе ЧС принимает уполномоченный орган или должностное лицо. Затем населению сообщают о случившемся через СМИ, громкоговорители и систему экстренного оповещения. После при необходимости вводятся меры, такие как эвакуация, ограничение въезда и выезда, запрет массовых мероприятий, мобилизация ресурсов.

Органы власти и службы переходят при этом на особый режим работы: это круглосуточное дежурство, координация действий, постоянный контакт с силовиками. Простым людям при этом необходимо:

1. Следить за официальным оповещением. Включить радио, телевизор, проверить сообщения через систему экстренного оповещения, SMS-уведомления или сайт регионального МЧС.

2. Выполнять указания властей. Соблюдать инструкции органов управления и спасательных служб, не игнорировать сигналы и предупреждения.

3. Подготовить документы и вещи первой необходимости. Держать при себе паспорт, свидетельства, медицинские полисы. В «тревожный чемоданчик» включить деньги, аптечку, фонарик, воду, запас продуктов на пару дней.

4. При необходимости — эвакуироваться. Следовать по указанным маршрутам эвакуации. Использовать транспорт, выделенный местными властями, или двигаться пешком в составе организованных групп.

5. Соблюдать меры безопасности. Не пользоваться открытым огнем, избегать линий электропередачи и разрушенных зданий, не приближаться к местам аварии.

6. Помогать уязвимым. При возможности оказывать поддержку детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

7. Сохранять спокойствие. Не распространять слухи, пользоваться только официальной информацией, избегать паники.

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые распространенные вопросы по теме.

Что такое режим ЧС?

Это правовой режим, который вводят при опасных инцидентах, угрожающих жизни и безопасности граждан.

Нужна ли эвакуация при введении режима ЧС?

Эвакуация проводится при конкретных угрозах, например наводнении, пожаре или аварии с химическими веществами. Обычно о ее необходимости заранее сообщают органы власти.

Сколько действует режим ЧС?

Режим ЧС действует до ликвидации последствий ЧС и восстановления нормальной обстановки, поэтому конкретные сроки назвать невозможно. Например, в Белгородской области режим ЧС федерального характера ввели в августе 2024 года, и он действует до сих пор.