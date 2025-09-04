Режим ЧС: главная информация и ответы на частые вопросы

В материале объясняем, что означает режим ЧС, кто имеет право его вводить, какие бывают уровни и режимы функционирования РСЧС. Также разберем, что это все означает для населения и какие шаги предпринимать в случае его объявления.
Главное о режиме ЧС
Самая важная информация о режиме ЧС — ниже.
1. Режим ЧС вводят при авариях, стихийных бедствиях, эпидемиях и других угрозах, когда штатные меры реагирования недостаточны. Его задача — высвободить ресурсы, которые позволят решить возникшую проблему максимально оперативно.
2. Решение принимают органы власти или руководство организаций — от руководителя предприятия до Правительства РФ.
3. В РСЧС предусмотрены три режима функционирования: повседневная деятельность, повышенная готовность и непосредственно режим чрезвычайной ситуации.
4. Уровни режима ЧС зависят от масштаба: существуют объектовый, местный, региональный или федеральный.
5. Для населения введение режима ЧС означает особый порядок действий: обязательное выполнение указаний, готовность к эвакуации, соблюдение мер безопасности и использование только официальной информации.
В каких ситуациях вводится режим ЧС
Режим ЧС устанавливают при ситуациях техногенного, природного и биологического характера, когда угроза выходит за рамки штатного реагирования. Это, например:
- аварии и техногенные катастрофы;
- стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, пожары);
- эпидемии;
- иные угрозы, нарушающие жизнедеятельность населения.
Кем вводится режим ЧС
Решение о вводе режима ЧС принимают органами власти соответствующего уровня либо руководством организаций.
1. Федеральный уровень — Правительство РФ или уполномоченные органы.
2. Региональный уровень — глава субъекта РФ или профильные службы.
3. Местный уровень — органы местного самоуправления.
4. Объектовый уровень — руководитель организации.
Режимы функционирования РСЧС
РСЧС (аббревиатура расшифровывается как Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, хоть буквы и не совпадают) предусматривает три режима.
1. Режим повседневной деятельности — вводится при нормальной обстановке, ведется мониторинг и профилактика.
2. Режим повышенной готовности — при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, активируется оповещение и подготовка.
3. Режим чрезвычайной ситуации — устанавливается при фактическом возникновении ЧС. Здесь задействуют уже все силы и средства для ликвидации последствий.
Уровни режима ЧС в зависимости от масштаба
Они зависят от уровня реагирования, того, кто режим вводит, и масштабов бедствия. МЧС рекомендует выделять следующие уровни режима ЧС — поместили их описание в таблицу.
|Уровень реагирования
|Кто вводит
|Масштаб
|Объектовый
|Руководитель объекта
|Предприятие или здание
|Местный
|Органы муниципалитета
|Территория поселения
|Региональный
|Губернатор или глава региона
|Несколько муниципальных районов
|Федеральный
|Правительство РФ
|Не менее двух субъектов РФ
Как вводят режим ЧС и что это значит для населения
Решение о вводе ЧС принимает уполномоченный орган или должностное лицо. Затем населению сообщают о случившемся через СМИ, громкоговорители и систему экстренного оповещения. После при необходимости вводятся меры, такие как эвакуация, ограничение въезда и выезда, запрет массовых мероприятий, мобилизация ресурсов.
Органы власти и службы переходят при этом на особый режим работы: это круглосуточное дежурство, координация действий, постоянный контакт с силовиками. Простым людям при этом необходимо:
1. Следить за официальным оповещением. Включить радио, телевизор, проверить сообщения через систему экстренного оповещения, SMS-уведомления или сайт регионального МЧС.
2. Выполнять указания властей. Соблюдать инструкции органов управления и спасательных служб, не игнорировать сигналы и предупреждения.
3. Подготовить документы и вещи первой необходимости. Держать при себе паспорт, свидетельства, медицинские полисы. В «тревожный чемоданчик» включить деньги, аптечку, фонарик, воду, запас продуктов на пару дней.
4. При необходимости — эвакуироваться. Следовать по указанным маршрутам эвакуации. Использовать транспорт, выделенный местными властями, или двигаться пешком в составе организованных групп.
5. Соблюдать меры безопасности. Не пользоваться открытым огнем, избегать линий электропередачи и разрушенных зданий, не приближаться к местам аварии.
6. Помогать уязвимым. При возможности оказывать поддержку детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.
7. Сохранять спокойствие. Не распространять слухи, пользоваться только официальной информацией, избегать паники.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые распространенные вопросы по теме.
Что такое режим ЧС?
Это правовой режим, который вводят при опасных инцидентах, угрожающих жизни и безопасности граждан.
Нужна ли эвакуация при введении режима ЧС?
Эвакуация проводится при конкретных угрозах, например наводнении, пожаре или аварии с химическими веществами. Обычно о ее необходимости заранее сообщают органы власти.
Сколько действует режим ЧС?
Режим ЧС действует до ликвидации последствий ЧС и восстановления нормальной обстановки, поэтому конкретные сроки назвать невозможно. Например, в Белгородской области режим ЧС федерального характера ввели в августе 2024 года, и он действует до сих пор.