Рабочий погиб при валке леса в Лельчицком районе 3 сентября 2025 года

О трагедии в Лельчицком районе рассказали в Следственном комитете Беларуси: при валке леса там погиб рабочий.
Как сообщается, днем в среду, 3 сентября 2025 года, бригада проводила валку леса на территории Буйновичского лесничества.
— Около 15.30 часов вальщик сделал надпил на ольхе, после чего произошло расщепление дерева. Часть ствола, длиной более 22 метров, упала на его помощника, — отметили правоохранители.
54-летний мужчина от полученных травм скончался.
Прибывшие на место ЧП сотрудники оперативно-следственной группы провели соответствующий осмотр. Была изъята документация по технике безопасности и организации лесосечных работ, а также инструменты (каска, бензопила).
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали о том, что третьекурсник Военной академии Беларуси разбился при десантировании (читать далее).