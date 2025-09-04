В Ростове открыли новую инженерно-технологическую школу с атомным классом

В Ростове в День знаний открылся новый корпус инженерно-технологической школы № 32 с углубленным изучением физики, математики и информатики. Образовательная программа школы нацелена на раннюю профориентацию учащихся и подготовку будущих специалистов, востребованных в атомной индустрии, включая нужды Ростовской АЭС.
— От инженерного мышления — к технологическому лидерству — это девиз нашей школы и это концепция современного школьного образования, ориентированного на подготовку высокопрофессиональных инженерных кадров с учетом запроса работодателя, задач государства и вызовов времени. В рамках партнерских договоренностей с атомной станцией мы вместе будем заниматься ранней профориентацией ребят и их подготовкой для поступления в технические вузы с тем, чтобы через несколько лет они влились в семью специалистов крупнейшего энергетического предприятия, — отметила директор инженерно-технологической школы № 32 Маргарита Володина.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
В открытом учебном корпусе, введенном в эксплуатацию к началу учебного года, будут заниматься 1600 учеников. Полученные знания, нужные для будущей карьеры в атомной отрасли, школьники смогут углубить в специальном атомклассе, организованном в рамках программы «Школа Росатома».
— Нам нужны молодые высококвалифицированные инженеры, а также специалисты сквозных компетенций. И мы благодарны, что школа чутко реагирует на вызовы и запросы времени и готова заниматься не только ранней профориентацией, но и усиленной подготовкой ребят. У нас, в свою очередь, есть корпоративные программы и проекты в области профориентации, которые нам помогают растить смену — от первого класса до получения диплома в вузе, — подчеркнула и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.
Отметим, что в нынешнем году приоритетом стало обновление инфраструктуры образовательных учреждений, укрепление их безопасности и повышение статуса учительской профессии. Значительную роль играет техническое оснащение школ и вузов. В рамках программы более 23 тысяч учебных заведений оборудуют современными средствами для уроков ОБЗР и технологии. Эти инвестиции обеспечивают создание безопасной и удобной среды для учебы.