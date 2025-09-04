В Ростове открыли новую инженерно-технологическую школу с атомным классом

— Нам нужны молодые высококвалифицированные инженеры, а также специалисты сквозных компетенций. И мы благодарны, что школа чутко реагирует на вызовы и запросы времени и готова заниматься не только ранней профориентацией, но и усиленной подготовкой ребят. У нас, в свою очередь, есть корпоративные программы и проекты в области профориентации, которые нам помогают растить смену — от первого класса до получения диплома в вузе, — подчеркнула и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.