Новосибирские ученые предложили альтернативу химиотерапии с помощью холодной плазмы

Исследователи СО РАН разработали метод лечения рака, который избирательно воздействует на злокачественные клетки, не повреждая здоровые ткани.
В Новосибирске ученые из Института теоретической и прикладной механики СО РАН создали перспективный способ терапии онкологических заболеваний с использованием холодной плазмы. По информации «Российской газеты», технология продемонстрировала высокую эффективность против карциномы легкого, меланомы, рака молочной железы и кишечника.
Главное преимущество нового метода — его избирательность: холодная плазма разрушает преимущественно злокачественные клетки, оставляя здоровые ткани практически нетронутыми, что выгодно отличает метод от традиционной химиотерапии. Для реализации проекта была сформирована междисциплинарная команда, а источники холодной плазмы разрабатывались в лаборатории Института физики полупроводников.
Несмотря на успешные доклинические испытания, технология требует дальнейших исследований и клинических испытаний, а также значительных финансовых вложений и государственной поддержки для внедрения в медицинскую практику. Без этого разработка может остаться на стадии лабораторного эксперимента.