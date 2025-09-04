Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые предложили альтернативу химиотерапии с помощью холодной плазмы

Исследователи СО РАН разработали метод лечения рака, который избирательно воздействует на злокачественные клетки, не повреждая здоровые ткани.

Исследователи СО РАН разработали метод лечения рака, который избирательно воздействует на злокачественные клетки, не повреждая здоровые ткани.

В Новосибирске ученые из Института теоретической и прикладной механики СО РАН создали перспективный способ терапии онкологических заболеваний с использованием холодной плазмы. По информации «Российской газеты», технология продемонстрировала высокую эффективность против карциномы легкого, меланомы, рака молочной железы и кишечника.

Главное преимущество нового метода — его избирательность: холодная плазма разрушает преимущественно злокачественные клетки, оставляя здоровые ткани практически нетронутыми, что выгодно отличает метод от традиционной химиотерапии. Для реализации проекта была сформирована междисциплинарная команда, а источники холодной плазмы разрабатывались в лаборатории Института физики полупроводников.

Несмотря на успешные доклинические испытания, технология требует дальнейших исследований и клинических испытаний, а также значительных финансовых вложений и государственной поддержки для внедрения в медицинскую практику. Без этого разработка может остаться на стадии лабораторного эксперимента.