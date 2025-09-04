Генменеджер «Авангарда» Сопин позитивно оценил селекцию клуба в межсезонье

Был также вопрос о Климе Костине, права на которого принадлежат в КХЛ «Авангарду», но сам он совсем недавно уверил всех через прессу, что еще хочет поиграть в НХЛ. По мнению Сопина, чтобы даже пытаться обменять права на него на кого-либо другого, нужно дождаться прояснения ситуации, собирается ли Клим все же возвращаться в КХЛ. Если в итоге да, то тогда уж оценивать варианты либо с его возвращением именно в Омск, либо с обменом. Если нет, то и невозможно особо распорядиться чем-то реальным, если этого нет.