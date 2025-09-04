Генменеджер «Авангарда» Сопин позитивно оценил селекцию клуба в межсезонье

Сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции руководителей хоккейного «Авангарда» генменеджер клуба Алексей Сопин оценил весенне-летнюю работу — свою и своих помощников — в сфере селекции. По его мнению, она прошла успешно.
«Мы в целом довольны тем, как прошла наша селекционная работа в межсезонье. Осталась ещё позиция центрального нападающего, работаем над этим. Когда её закроем, можно будет сказать, что мы довольны полностью. Закроет ли эту позицию Майкл Маклауд, все еще точно не можем сказать. Последнее, что сообщу он попросил время ещё до субботы на этой неделе», — пояснил Сопин.
И добавил: клуб пока будет ждать ответа этого игрока, но параллельно работает и над другими вариантами. Понятно, что сезон пока омичи начнут в этом составе, без него.
В целом в том составе, что есть сейчас, Сопин очень доволен каждым приобретением.
«При всем том трансферная работа идет всегда, дедлайн будет 27 января. Возможны разные истории и варианты. Что-то может не получаться. Возможно, будут какие-то обмены. Но сейчас мы готовы к сезону. Есть только желание усилиться центральным нападающим».
Был также вопрос о Климе Костине, права на которого принадлежат в КХЛ «Авангарду», но сам он совсем недавно уверил всех через прессу, что еще хочет поиграть в НХЛ. По мнению Сопина, чтобы даже пытаться обменять права на него на кого-либо другого, нужно дождаться прояснения ситуации, собирается ли Клим все же возвращаться в КХЛ. Если в итоге да, то тогда уж оценивать варианты либо с его возвращением именно в Омск, либо с обменом. Если нет, то и невозможно особо распорядиться чем-то реальным, если этого нет.
Ранее «КП Омск» писала, что главный тренер «Авангарда» пообещал много приятных игровых сюрпризов от форварда-легионера Эндрю Потуральски, пришедшего в команду этим летом.