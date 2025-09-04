В подмосковной деревне Серково после капремонта открыли школу № 21

Школу № 21 в деревне Серково городского округа Щелково Московской области открыли после капитального ремонта 1 сентября. Работы выполнили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Здание занимает площадь 3,5 тыс. кв. м. Обновлять учреждение начали в январе. Специалисты улучшили все внутренние помещения, санузлы. Также они заменили двери и окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.