Расписание на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменено до 19 сентября

С четверга по воскресенье до 19 сентября движение поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет ограничено в вечернее время с увеличением интервалов и частичным закрытием путей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С четверга по воскресенье до 19 сентября изменится движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. После 23:30 на участке от “Савеловской” до Бескудниково поезда в обе стороны будут следовать по одному пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Белорусском направлении после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30−40 минут. На Савеловском направлении после 23:00 интервалы будут частично увеличены до одного часа. Часть поездов проследует от/до Лобни.

Кроме того, сокращен режим работы поездов «Аэроэкспресс». Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

«Мы строим новый московский городской вокзал “Петровско-Разумовская”. Вместе с коллегами из РЖД ведем работы, чтобы совсем скоро этот современный вокзал открыл двери для пассажиров. В часы “окон” выполняем работы, которые невозможно сделать во время движения поездов», — уточняется в материале.