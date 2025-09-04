Расписание на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменено до 19 сентября

С четверга по воскресенье до 19 сентября движение поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет ограничено в вечернее время с увеличением интервалов и частичным закрытием путей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.