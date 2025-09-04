Расписание на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменено до 19 сентября

«С четверга по воскресенье до 19 сентября изменится движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. После 23:30 на участке от “Савеловской” до Бескудниково поезда в обе стороны будут следовать по одному пути», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Белорусском направлении после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30−40 минут. На Савеловском направлении после 23:00 интервалы будут частично увеличены до одного часа. Часть поездов проследует от/до Лобни.
Кроме того, сокращен режим работы поездов «Аэроэкспресс». Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).
«Мы строим новый московский городской вокзал “Петровско-Разумовская”. Вместе с коллегами из РЖД ведем работы, чтобы совсем скоро этот современный вокзал открыл двери для пассажиров. В часы “окон” выполняем работы, которые невозможно сделать во время движения поездов», — уточняется в материале.