В Улан-Удэ ремонт театра им. Н. А. Бестужева завершат в 2026 году

Капитальный ремонт Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ планируют завершить в 2026 году. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
В марте этого года в учреждении начали обновлять фасад. За полгода специалисты детально обследовали конструкции заведения, смонтировали строительные леса и временные ограждения. Сегодня ремонт выполняют в соответствии с утвержденным проектом и графиком.
Активная фаза работ стартовала в апреле: строители убрали старую штукатурку, нанесли и выровняли новый штукатурный слой и краску. Параллельно с ремонтом фасада продолжаются запланированные внутренние работы в помещениях театра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.