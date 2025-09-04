Музей янтаря отметит день туризма экскурсиями и подъёмами на башню «Дона»

В 10:30 и 14:30 состоятся экскурсии в бывший пороховой погреб оборонительной башни «Дона», где размещена экспозиция «INTRA MUROS» (0+) («За крепостной стеной»). Кроме того, в этот день предусмотрены дополнительные подъёмы на крышу башни вместе с гидом — они пройдут в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00.