Музей янтаря отметит день туризма экскурсиями и подъёмами на башню «Дона»

В 10:30 и 14:30 состоятся экскурсии в бывший пороховой погреб оборонительной башни «Дона», где размещена экспозиция «INTRA MUROS» (0+) («За крепостной стеной»). Кроме того, в этот день предусмотрены дополнительные подъёмы на крышу башни вместе с гидом — они пройдут в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00.
Особое место в программе займёт авторская экскурсия Геннадия Семёнова «Код города. История в символах»(0+). Она начнётся в полдень и продлится более часа. С обзорной площадки башни гости увидят город сквозь века — от XI до XXI столетия. Архивные виды Кёнигсберга и Калининграда будут дополнены элементами дополненной реальности.
«Экскурсия позволяет со смотровой площадки собрать город воедино, преодолев временные и стилевые разрывы Калининграда-Кёнигсберга», — отмечает автор.