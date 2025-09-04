Ричмонд
«Записываемся на бровки!»: в Омске резко вырос спрос на курсы по рисованию бровей

Услуга обучения на мастера по ламинированию бровей стала у жителей города самой востребованной программой в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сервиса «Авито Услуги» дали сравнительную с минувшим годом статистику по распределению интереса омичек к получению профессий в бьюти-сфере. Первое место заняли курсы по ламинированию бровей.

Самой востребованной программой обучения у омичей в сфере красоты стали курсы по ламинированию бровей: спрос на обучение этому мастерству вырос на 45% по сравнению с минувшим годом. Положительную динамику спроса также продемонстрировало направление по наращиванию ресниц: интерес к этим курсам вырос у жителей Омска на 37% в сравнении с 2024 годом. И замыкающими в тройке популярности стали курсы для парикмахеров. В январе-июле 2025 года к курсам парикмахерского мастерства в Омске проявили интерес на 30% больше по сравнению с прошлым годом.