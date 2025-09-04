В Иркутском районе строят современную женскую консультацию

В деревне Грановщина Иркутского района началось строительство современной женской консультации модульного типа. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, проект реализуется в рамках федеральной программы «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».
Новая консультация, рассчитанная на 25 тысяч пациентов, станет настоящим медицинским центром для женщин всего района. В просторном здании разместятся восемь гинекологических участков, диагностические кабинеты, дневной стационар и даже малая операционная для операций «одного дня». Особое внимание уделили комфорту: предусмотрены комнаты для кормления детей, игровая зона и крытая колясочная.
— Открытие современной женской консультации — важный шаг для динамично развивающегося Иркутского района. Новое оборудование для маммографии, УЗИ-диагностики и кардиотокографии плода позволит оказывать медицинскую помощь самого высокого уровня, — прокомментировал министр здравоохранения Андрей Модестов.
Строительство модульного здания ведется быстрыми темпами — завершить работы планируется уже до конца 2025 года. Это позволит местным жительницам получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр.
