В Иркутском районе строят современную женскую консультацию

Новая консультация, рассчитанная на 25 тысяч пациентов, станет настоящим медицинским центром для женщин всего района. В просторном здании разместятся восемь гинекологических участков, диагностические кабинеты, дневной стационар и даже малая операционная для операций «одного дня». Особое внимание уделили комфорту: предусмотрены комнаты для кормления детей, игровая зона и крытая колясочная.