В Новгородской области начали ремонт участка автодороги длиной более 11 км

Отметим, что автомобильная дорога входит в состав Новгородской городской агломерации. В селе Бронница проживает более 4 тыс. человек, многие из них работают и учатся в Великом Новгороде и ежедневно добираются до города по региональной трассе. Также по ней курсируют несколько пригородных маршрутов и школьные автобусы.