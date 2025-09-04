В Новгородской области начали ремонт участка автодороги длиной более 11 км

Участок автомобильной дороги «Москва — Санкт-Петербург» — Бронница — Мшага начали ремонтировать на территории Новгородского муниципального округа. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.
Общая протяженность обновляемого отрезка составляет 11,6 км. Сейчас на объекте специалисты снимают изношенное асфальтобетонное покрытие. Они заменят полотно на участке дороги от съезда на трассу М-10 вблизи деревни Мшаги и до поселка Пролетария. Также укрепят обочины и нанесут разметку.
Отметим, что автомобильная дорога входит в состав Новгородской городской агломерации. В селе Бронница проживает более 4 тыс. человек, многие из них работают и учатся в Великом Новгороде и ежедневно добираются до города по региональной трассе. Также по ней курсируют несколько пригородных маршрутов и школьные автобусы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.