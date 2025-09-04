Уфимская больница получила офтальмологическое оборудование

Щелевая лампа поступила в городскую клиническую больницу № 13 Уфы. Это стало возможно в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Это оборудование в офтальмологии используется для детального осмотра органов зрения. С его помощью врач может обнаружить различные патологии глазных структур: роговицы, склеры, конъюнктивы, передней камеры, радужки, зрачка и хрусталика.
«Новое оборудование значительно повысит качество диагностики и позволит более точно назначать медикаментозную терапию», — отметила врач-офтальмолог больницы Зарема Алимгулова.
Напомним, что в 2025 году в Башкирии планируют приобрести 99 единиц автотранспорта для медучреждений, закупить более 4,5 тыс. единиц оборудования, ввести в эксплуатацию шесть поликлиник. Также в регионе намерены капитально отремонтировать девять объектов здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.