В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежим

Автобусы № 2 и № 21 в период с 22:00 до 23:00 будут отъезжать с конечных в центре города с интервалом в 10 минут. 5 сентября электробус № 15 стартует от остановки на «Ул. Комсомольской» в сторону Кировского района в 22:46, в направлении Жилгородка в 22:52, последний рейс с «Ул. Комсомольской» отправится в Кировский район в 23:44.