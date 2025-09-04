Популярное российское пиво и медовуха попали под запрет продаж в Беларуси

В Беларуси запретили продавать сразу несколько популярных российских напитков. Как сообщили в Госстандарте, речь идет о напитке, изготовленном на основе пива со вкусом аперетиво шпритц «APERETIVO SPRITZ» (содержание алкоголя 6,7%). Производитель — «Брянскпиво», город Брянск. В данном напитке был обнаружен недопустимый консервант — бензойная кислота.