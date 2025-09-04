В Перми завершено создание трех новых муралов

В Перми продолжается фестиваль «МОНУМЕНТ АРТ». Художники закончили еще три мурала и один арт-объект.
Тимур Humor из Москвы завершил работу над муралом, посвященным Пермскому звериному стилю, на энергообъекте за домом на ул. Екатерининской, 98. Второй мурал создан художником Дмитрием Егоровым (Чапай) на ул. КИМ, 74а и изображает девушку в традиционном коми-пермяцком костюме.
Третий мурал — «Цифровой фолк» — расположился на шоссе Космонавтов, 111и, к. 2. В ближайшие дни художники — команда фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» — завершат работу. Четвертый арт-объект — классическое граффити на Комсомольском проспекте, 34б. Над ним одновременно работали пять художников из разных городов России, создавая собственный фрагмент композиции. Это позволило продемонстрировать многообразие стилей современной уличной культуры и добиться уникального визуального эффекта.
В ближайшее время приступят к созданию новых муралов и другие участники фестиваля.