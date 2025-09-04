В Перми завершено создание трех новых муралов

Третий мурал — «Цифровой фолк» — расположился на шоссе Космонавтов, 111и, к. 2. В ближайшие дни художники — команда фестиваля «МОНУМЕНТ АРТ» — завершат работу. Четвертый арт-объект — классическое граффити на Комсомольском проспекте, 34б. Над ним одновременно работали пять художников из разных городов России, создавая собственный фрагмент композиции. Это позволило продемонстрировать многообразие стилей современной уличной культуры и добиться уникального визуального эффекта.