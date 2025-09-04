Парусник «Крузенштерн» вернулся в Калининград из похода по Балтике

Парусник «Крузенштерн» в четверг, 4 сентября, вернулся в Калининград из похода по Балтийскому морю. Об этом сообщает телеграм-канал «Морской Калининград».
«“Крузенштерн” вернулся в Калининград из очередного похода. Легенда дома!», — говорится в сообщении.
Во втором рейсе 2025 года на борту калининградского барка проходили плавательную практику 140 практикантов из разных городов России: Ейска, Керчи, Астрахани и Мурманска. Это будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.
Напомним, учебный парусник вышел в рейс 15 августа. Сообщалось, что плавание в Балтийском море продлится не менее месяца.