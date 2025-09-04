В Новосибирске введён режим повышенной готовности на улице Шлюзовой

Из-за разрушения откоса дороги между жилыми домами в Советском районе власти объявили режим повышенной готовности. Ситуация несёт риск полного обрушения проезжей части.
На улице Шлюзовой в Новосибирске введён режим повышенной готовности. Как сообщили в мэрии, между домами № 9 и 19 произошло разрушение земляного откоса, из-за чего возникла угроза обрушения дорожного полотна.
Коммунальным и дорожным службам поручено усилить контроль за состоянием проблемного участка и проверить работу ливневой канализации в районе разрушения.
«Управлению дорожного строительства» предстоит организовать восстановительные работы, а администрация Советского района должна предупредить местных жителей об аварийно-опасном состоянии дороги и мерах, предпринимаемых для предотвращения ЧС.