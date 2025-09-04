Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске введён режим повышенной готовности на улице Шлюзовой

Из-за разрушения откоса дороги между жилыми домами в Советском районе власти объявили режим повышенной готовности.

Из-за разрушения откоса дороги между жилыми домами в Советском районе власти объявили режим повышенной готовности. Ситуация несёт риск полного обрушения проезжей части.

На улице Шлюзовой в Новосибирске введён режим повышенной готовности. Как сообщили в мэрии, между домами № 9 и 19 произошло разрушение земляного откоса, из-за чего возникла угроза обрушения дорожного полотна.

Коммунальным и дорожным службам поручено усилить контроль за состоянием проблемного участка и проверить работу ливневой канализации в районе разрушения.

«Управлению дорожного строительства» предстоит организовать восстановительные работы, а администрация Советского района должна предупредить местных жителей об аварийно-опасном состоянии дороги и мерах, предпринимаемых для предотвращения ЧС.