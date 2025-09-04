Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 5 сентября 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Шпачека, Депутатской, Байкальской, Щедрина, Радищева, Костычева и других. Части города повезет — работы начнутся поздней ночью и продлятся всего пару часов. А некоторым придется провести без электричества весь день. Поэтому следует заранее подготовиться — зарядить гаджеты и запастись необходимым.