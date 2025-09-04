Первый информационный: польский шпион пойман с поличным в Лепеле

В Лепеле с поличным пойман польский шпион. Об этом сообщили в телеграм-канале Первого информационного (NEWS.BY) днем в четверг, 4 сентября 2025 года.
Названный источник проанонсировал, что все подробности будут рассказаны в эфире телеканала «Беларусь 1», в 21.00, 4 сентября.
В частности, в эфире озвучат, с кем встречался агент польских спецслужб, а также предоставят видеодоказательства и детали спецоперации контрразведки Беларуси.
