Библиотека в удмуртском селе Сюмси получила статус модельной

Модельная библиотека нового поколения открылась после реконструкции в селе Сюмси Республики Удмуртии по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил в своих социальных сетях председатель правительства региона Роман Ефимов.
«В этом году по нацпроекту “Семья” преображаем пять учреждений. Три уже готовы: в Вавоже, Старых Быгах и Сюмсях. Вавожская и Быгинская уже отметили новоселье, а в Сюмсинской только-только завершился ремонт. Осталось расставить мебель, компьютеры и, конечно, книги. Их закупили больше пяти тысяч. Это позволит обновить 40% библиотечного фонда», — рассказал Ефимов.
В рамках ремонта рабочие полностью заменили напольное покрытие в здании, установили современные системы освещения, обновили электропроводку, смонтировали новые двери, оборудовали сценическую площадку, покрасили стены. В библиотеке созданы разнообразные зоны для работы с компьютерами, встреч по интересам, семейного досуга и творческих занятий.
«Обновленное пространство обеспечит нашим гостям комфортное чтение книг, доступ к цифровым ресурсам и проведение культурных мероприятий. Библиотека становится еще одним важным элементом развития культурной жизни села и обещает стать любимым местом встреч и общения среди местных жителей», — отметила директор учреждения Анна Пантюхина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.