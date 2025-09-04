Библиотека в удмуртском селе Сюмси получила статус модельной

«В этом году по нацпроекту “Семья” преображаем пять учреждений. Три уже готовы: в Вавоже, Старых Быгах и Сюмсях. Вавожская и Быгинская уже отметили новоселье, а в Сюмсинской только-только завершился ремонт. Осталось расставить мебель, компьютеры и, конечно, книги. Их закупили больше пяти тысяч. Это позволит обновить 40% библиотечного фонда», — рассказал Ефимов.