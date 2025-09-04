К 2030 году сортировку мусора в Ростовской области планируют довести до 100%

Сортировку мусора в Ростовской области планируют довести до 100%. Об этом на форуме «Стратегия 2030» сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Сегодня на обработку идет чуть больше половины отходов. К 2030 году мы должны выйти на 100%, — сказал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора региона отметил, что проблема вывоза мусора и его сортировки, а также состояния мусорных площадок — одна из наиболее острых на Дону. В этом году в муниципалитетах области впервые обновили контейнерный парк.
— Закупили около 14 тысяч новых контейнеров за счет областного бюджета. Удовольствие не из дешевых, но иначе муниципалитеты бы не справились. Большая часть контейнеров уже установлена. Но мало поставить их, нужно содержать в порядке и территорию рядом с ними, — добавил Юрий Слюсарь.
Также донские власти продолжат бороться с «серыми возчиками», из-за которых появляются стихийные свалки.
Напомним, обновление Стратегии развития региона проходит по инициативе врио губернатора региона Юрия Слюсаря с апреля 2025 года. В стратегических сессиях по всем городам и районам области приняли участие эксперты и жители. Поступило около 16 тысяч предложений, все они анализируются. Вопросы обращения с отходами войдут в обновленную стратегию как одно из ключевых направлений.