К 2030 году сортировку мусора в Ростовской области планируют довести до 100%

— Закупили около 14 тысяч новых контейнеров за счет областного бюджета. Удовольствие не из дешевых, но иначе муниципалитеты бы не справились. Большая часть контейнеров уже установлена. Но мало поставить их, нужно содержать в порядке и территорию рядом с ними, — добавил Юрий Слюсарь.