Ташкентские депутаты одобрили запуск ночных автобусов в столице

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе будет запущено восемь маршрутов, на втором этапе — еще семь. Первый маршрут, обозначенный как Т1, начнет работу до конца года. Он соединит улицу Хусейна Байкаро в Бектемирском районе с рынком Куйлюк и продолжится по шоссе Хонободтепа.