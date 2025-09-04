Ташкентские депутаты одобрили запуск ночных автобусов в столице

Новый сервис охватит ключевые точки столицы — аэропорт, вокзалы, крупные больницы и туристические улицы.
Стоимость проезда на ночных автобусах будет установлена на том же уровне, что и для дневных маршрутов городского общественного транспорта. Все автобусы будут соответствовать современным требованиям: оснащены кондиционерами, Wi-Fi, системой видеонаблюдения, а также полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями.
На линии выйдут 54 ночных автобуса ярко-красного цвета. Они будут отличаться от обычных маршрутов и станут легко узнаваемыми для пассажиров даже ночью. Интервал движения составит 30 минут — с учётом реального пассажиропотока, что позволит обеспечить регулярное и удобное сообщение даже в ночные часы.
Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе будет запущено восемь маршрутов, на втором этапе — еще семь. Первый маршрут, обозначенный как Т1, начнет работу до конца года. Он соединит улицу Хусейна Байкаро в Бектемирском районе с рынком Куйлюк и продолжится по шоссе Хонободтепа.
Все ночные маршруты будут обозначаться специальной буквой «Т» (Т1, Т2, Т3
Планируемые ночные маршруты в Ташкенте:
Т1: Рынок Куйлюк — улица Хусейна Байкары.
Т2: Улица Кипчак — метро «Узгариш».
Т3: Чиланзарский вещевой рынок — улица Гулхани (Актепа).
Т4: Местный аэропорт (терминал 3) — рынок «Чорсу».
Т5: Улица Шифобахш сувлар (Зангиатинский район) — Чорсу.
Т6: 6-й квартал Юнусабада — 17-й квартал Юнусабада.
Т7: Северный вокзал — улица Гулхани (Актепа).
Т8: Северный вокзал — махалля «Шофайз».
Т9: КПП «Гишткуприк» (граница с Казахстаном) — проспект Амира Темура.
Т10: ТТЗ — проспект Амира Темура.
Т11: Food City — проспект Амира Темура.
Т12: Станция метро «Кипчак» — проспект Амира Темура.
Т13: Чиланзарский вещевой рынок — Чорсу.
Т14: Махалля «Назарбек» — Чорсу.
Т15: Поселок Келес — Чорсу.