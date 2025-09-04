Ричмонд
Ташкентские депутаты одобрили запуск ночных автобусов в столице

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). Ташкент продолжает модернизировать транспортную инфраструктуру: городские депутаты накануне официально одобрили решение о запуске ночных автобусов, которые будут курсировать с 22:00 до 06:00 по 15 маршрутам.

Новый сервис охватит ключевые точки столицы — аэропорт, вокзалы, крупные больницы и туристические улицы.

Стоимость проезда на ночных автобусах будет установлена на том же уровне, что и для дневных маршрутов городского общественного транспорта. Все автобусы будут соответствовать современным требованиям: оснащены кондиционерами, Wi-Fi, системой видеонаблюдения, а также полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями.

На линии выйдут 54 ночных автобуса ярко-красного цвета. Они будут отличаться от обычных маршрутов и станут легко узнаваемыми для пассажиров даже ночью. Интервал движения составит 30 минут — с учётом реального пассажиропотока, что позволит обеспечить регулярное и удобное сообщение даже в ночные часы.

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе будет запущено восемь маршрутов, на втором этапе — еще семь. Первый маршрут, обозначенный как Т1, начнет работу до конца года. Он соединит улицу Хусейна Байкаро в Бектемирском районе с рынком Куйлюк и продолжится по шоссе Хонободтепа.

Все ночные маршруты будут обозначаться специальной буквой «Т» (Т1, Т2, Т3 и т. д.). Запуск пилотного маршрута позволит протестировать востребованность сервиса, после чего будет расширяться охват других районов города. По замыслу городских властей, ночные автобусы должны сделать столицу более удобной для жителей и туристов, которые возвращаются домой поздно вечером или отправляются в аэропорт ранним утром.

Планируемые ночные маршруты в Ташкенте:

Т1: Рынок Куйлюк — улица Хусейна Байкары.

Т2: Улица Кипчак — метро «Узгариш».

Т3: Чиланзарский вещевой рынок — улица Гулхани (Актепа).

Т4: Местный аэропорт (терминал 3) — рынок «Чорсу».

Т5: Улица Шифобахш сувлар (Зангиатинский район) — Чорсу.

Т6: 6-й квартал Юнусабада — 17-й квартал Юнусабада.

Т7: Северный вокзал — улица Гулхани (Актепа).

Т8: Северный вокзал — махалля «Шофайз».

Т9: КПП «Гишткуприк» (граница с Казахстаном) — проспект Амира Темура.

Т10: ТТЗ — проспект Амира Темура.

Т11: Food City — проспект Амира Темура.

Т12: Станция метро «Кипчак» — проспект Амира Темура.

Т13: Чиланзарский вещевой рынок — Чорсу.

Т14: Махалля «Назарбек» — Чорсу.

Т15: Поселок Келес — Чорсу.