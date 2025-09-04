Ричмонд
Еще один поселок хотят упразднить в Нижегородской области

Власти Нижегородской области подготовили законопроект об упразднении поселка в Шатковском районе. Документ внесен в Законодательное собрание региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Речь в документе идет о поселке станции Лесогорск, который расположен в административно-территориальном образовании рабочего поселка с таким же названием. Основанием для принятия такого решения стало полное отсутствие населения и зарегистрированной собственности на территории населенного пункта с 2003 года.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в апреле 2025 года Совет депутатов Шатковского муниципального округа выступил с инициативой об упразднении поселка. Была создана специальная комиссия, которая провела проверку и пришла к выводу о бесперспективности восстановления населенного пункта.

Если проект одобрят, то поселок официально исчезнет из перечня населенных пунктов области с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в регионе планируется упразднить сельский поселок Пиштань в Шарангском районе. Законопроект также внесен в ЗСНО.

В начале августа с карты Нижегородской области исчезла деревня Пестряково в Городецком районе (она вошла в состав села Бриляково).

А в мае был ликвидирован посёлок Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске, где никто не проживал более двух десятилетий.

Всего с 2003 по 2024 год в регионе упразднены 119 поселений, при этом созданы лишь четыре новых. Добавим также, что по данным переписи 2020 года, 834 населенных пунктов области являлись нежилыми.