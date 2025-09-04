На базе Великоустюгской больницы откроется сердечно-сосудистый центр

Отмечается, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Вологодской области уделяется особое внимание. Центр в Великом Устюге, который откроется в этом году, станет третьим в области. Два региональных сосудистых центра уже функционируют в Вологде и Череповце. Также открыто семь первичных сосудистых отделений и пять кабинетов хронической сердечной недостаточности.