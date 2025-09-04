На базе Великоустюгской больницы откроется сердечно-сосудистый центр

Сердечно-сосудистый центр создается на базе существующего операционного отделения центральной районной больницы в Великом Устюге, где в настоящий момент ведутся ремонтные работы, сообщили в Департаменте здравоохранения Вологодской области. Медучреждение возводится для достижения целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В центре планируют проводить высокотехнологичные операции, включая стентирование, эмболизацию, и оказывать помощь пациентам, перенесшим инсульт. Накануне в больницу поступил новый ангиограф — оборудование, которое используется при проведении операций на сосудах. Для работы в центре в Великий Устюг прибудут три опытных сосудистых хирурга из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца.
Отмечается, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Вологодской области уделяется особое внимание. Центр в Великом Устюге, который откроется в этом году, станет третьим в области. Два региональных сосудистых центра уже функционируют в Вологде и Череповце. Также открыто семь первичных сосудистых отделений и пять кабинетов хронической сердечной недостаточности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.