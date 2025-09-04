Ричмонд
Новосибирские пары смогут выиграть бесплатное романтическое путешествие по России

Всероссийский марафон «Выходи за меня» дарит влюблённым новосибирцам шанс отправиться в бесплатное путешествие на двоих.

Жители Новосибирской области получили возможность выиграть романтическое путешествие по России, став участниками всероссийского марафона «Выходи за меня». Об этом сообщили в правительстве региона.

Для участия необходимо до 8 октября 2025 года опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» историю о том моменте, когда вы поняли, что хотите создать семью. Принять участие могут как пары, только планирующие свадьбу, так и те, кто уже подал заявление в ЗАГС через «Госуслуги» или официально зарегистрировал брак.

К публикации нужно добавить хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги, а также подписаться на официальное сообщество «Госуслуг». Участники могут сопровождать свои истории фотографиями или видеороликами.