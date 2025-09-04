Новосибирские пары смогут выиграть бесплатное романтическое путешествие по России

Для участия необходимо до 8 октября 2025 года опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» историю о том моменте, когда вы поняли, что хотите создать семью. Принять участие могут как пары, только планирующие свадьбу, так и те, кто уже подал заявление в ЗАГС через «Госуслуги» или официально зарегистрировал брак.