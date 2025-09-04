В Ростовской области в сентябре выросло число должников за электроэнергию

По данным компании, в сентябре примерно 3 тысячи абонентов находятся в статусе должников. Это может привести к применению ограничений, если они и дальше будут игнорировать график платежей. Во избежание неприятностей и бесперебойного энергопотребления, «ТНС энерго Ростов-на-Дону» настоятельно призывает своевременно оплачивать счета.