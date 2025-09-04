Ричмонд
В Ростовской области в сентябре выросло число должников за электроэнергию

Гарантирующий поставщик предупредил о возможных рисках неуплаты задолженности.

Источник: Комсомольская правда

О необходимости своевременной оплаты счетов за потребленную электроэнергию ростовчан предупредил гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ростовской области.

Сообщается, что невыполнение обязательств может повлечь начисление пени, судебные тяжбы, а в некоторых ситуациях и ограничение подачи электроэнергии.

По данным компании, в сентябре примерно 3 тысячи абонентов находятся в статусе должников. Это может привести к применению ограничений, если они и дальше будут игнорировать график платежей. Во избежание неприятностей и бесперебойного энергопотребления, «ТНС энерго Ростов-на-Дону» настоятельно призывает своевременно оплачивать счета.

Уточнить информацию о задолженности и произвести оплату можно в личном кабинете, мобильном приложении гарантирующего поставщика, а также через банки и платежные системы партнеров.

Отмечается, что возобновление электроснабжения в случае его ограничения возможно после полного погашения задолженности и оплаты услуги по отключению и последующему подключению. Стоимость таких услуг составляет около 3 000 рублей.