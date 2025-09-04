«А не грозит ли нам голод?»: из Омской области активно вывозится зерно

Омские аграрии бросились вывозить зерно из региона. Только в августе экспорт зерна в 1,4 раза превысил объемы вывоза за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
«Омская область продолжает наращивать экспортный потенциал агропромышленного комплекса. В августе 2025 года местные производители отгрузили на внешние рынки порядка 28 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Этот показатель почти в 1,4 раза превышает объемы поставок за аналогичный период прошлого года, когда на экспорт направлено около 20 тыс. тонн продукции», — говорится в сообщении ведомства.
Также Россельхознадзор назвал страны, куда отправилась в последний месяц лета омская пшеница: ключевыми торговыми партнерами региона по закупу зерна в августе выступили Китай, Казахстан и Киргизия.