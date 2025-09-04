Ричмонд
В Перми улучшится транспортная доступность новой инфекционной больницы

С 5 сентября часть рейсов автобуса № 59 будет продолжена до новой инфекционной больницы в микрорайоне Нагорный, рассказали в городском дептрансе.

С 5 сентября часть рейсов автобуса № 59 будет продолжена до новой инфекционной больницы в микрорайоне Нагорный, рассказали в городском дептрансе. Такие удлиненные рейсы будут обозначены литерой «К». Эти автобусы будут работать в дополнение к имеющемуся маршруту № 9.

Для начала продленные автобусы № 59 будут работать с часовым интервалом в дополнение к автобусу № 9, пояснил начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Автобус будет следовать по временной схеме и разворачиваться на ближайшей двухуровневой развязке. В дальнейшем на улице Ягодной появится новая конечная остановка и разворотная площадка, тогда можно будет продлить маршрут № 59 до новой больницы всеми рейсами.

В ведомстве отмечают, что для обеспечения безопасности дорожного движения временная остановка будет действовать только в направлении из центра города. Посадку в сторону центра пассажиры будут совершать на той же самой остановке, не переходя улицу. Отдельная остановка в направлении центра появится после установки светофора.