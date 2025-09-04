В Перми улучшится транспортная доступность новой инфекционной больницы

Для начала продленные автобусы № 59 будут работать с часовым интервалом в дополнение к автобусу № 9, пояснил начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Автобус будет следовать по временной схеме и разворачиваться на ближайшей двухуровневой развязке. В дальнейшем на улице Ягодной появится новая конечная остановка и разворотная площадка, тогда можно будет продлить маршрут № 59 до новой больницы всеми рейсами.