В Перми за август убрали 42 незаконные торговые точки

В Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах убрали по семь НТО. В Мотовилихе — шесть объектов на муниципальной земле, включая пять павильонов и киоск, и один павильон — на частной. В Свердловском районе вывезли три лотка, два павильона и летнее кафе, размещённые на городской земле, и один павильон на частной. В Орджоникидзевском районе снесли два лотка и два павильона на муниципальной земле, а также три павильона — на частной.