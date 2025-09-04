В Перми за август убрали 42 незаконные торговые точки

В августе 2025 года в Перми демонтировали 42 нестационарных торговых объекта (НТО), установленных без разрешения. Работы по выявлению и удалению таких точек проводятся специалистами контрольного департамента администрации города на регулярной основе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Больше всего незаконных павильонов и лотков демонтировали в Индустриальном районе — 11 объектов. Из них шесть находились на муниципальной земле (три лотка и три павильона), остальные пять — на частной территории.
В Мотовилихинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах убрали по семь НТО. В Мотовилихе — шесть объектов на муниципальной земле, включая пять павильонов и киоск, и один павильон — на частной. В Свердловском районе вывезли три лотка, два павильона и летнее кафе, размещённые на городской земле, и один павильон на частной. В Орджоникидзевском районе снесли два лотка и два павильона на муниципальной земле, а также три павильона — на частной.
В Ленинском районе демонтировали шесть НТО: три лотка и два летних кафе находились на муниципальной территории, ещё один вендинговый автомат — на частной. В Кировском районе убрали четыре объекта. Три из них — лотки и павильон — располагались на муниципальной земле, еще один павильон был установлен на частной.