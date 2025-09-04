Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать с электросамокатами в Калининграде и области: у властей появился план из 14 пунктов

Кое-что будет сделано уже в сентябре.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининградской области утвердили комплексный план по интеграции электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городскую транспортную систему. Документ за подписью вице-премьера Александра Рольбинова есть в распоряжении «Клопс».

В плане всего 14 пунктов. Чиновники ориентируются не на запрет, а на создание чётких правил, инфраструктуры, контроль и наказания для нарушителей.

Законодательство и ответственность.

  • В региональном Кодексе об административных правонарушениях появится статья об ответственности за неправильное использование и размещение электросамокатов (срок — сентябрь 2025 года).
  • Операторам кикшеринга поручено разместить на самокатах крупные номера для идентификации (сентябрь).
  • Планируется связать кикшеринговые компании с системой «Безопасный город» для фиксации правонарушений с последующим наказанием пользователей.
  • Минцифры к декабрю создаст структуру на базе «Безопасного города» для мониторинга движения за СИМ в режиме реального времени с возможностью блокировки нарушителей.

Инфраструктура и зоны перемещения.

  • Власти чётко обозначат зоны для езды и парковки, запретят движение в опасных и загруженных местах.
  • Проведут обследование улиц области, оценят велодорожки и ширину тротуаров для разделения потоков пешеходов и микротранспорта, а там, где нужно, снизят скорость движения.
  • Создадут выделенную инфраструктуру: велополосы, парковки, специальные указатели и современную разметку с барьерами.
  • Вдоль велодорожек расставят знаки и разделители. Там, где не позволяет пространство, введут одностороннее и реверсивное движение.
  • Градостроительная документация будет актуализирована до ноября 2025-го с учётом инфраструктуры для СИМ.
  • Министерство развития инфраструктуры до мая 2026 года подготовит документацию по выделенкам для электросамокатов.
  • Минтуризма разработает трассировку для СИМ на туристических, рекреационных и социальных объектах.

Дети и самокаты.

  • Минобразования поручено заняться организацией парковок возле школ. При этом мэрия Калининграда, напротив, считает, что нужно запретить завершать поездки на арендованных самокатах у образовательных учреждений — чтобы не искушать детей.
  • Все муниципалитеты должны проводить регулярные занятия в «школе СИМ» для обучения безопасному управлению электросамокатами.
  • Операторам поручено следить за тем, чтобы подростки не ездили вдвоём: скоро будет представлен план по контролю.

Пока власти только разрабатывают меры, в Калининграде появился усатый борец с самокатчиками, гоняющими по тротуарам.