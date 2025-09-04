Ричмонд
В Омске с сентября ужесточили правила проведения собраний жильцов

Теперь собрания должны проходить по новым правилам.

Источник: Om1 Омск

С сентября в Омске вступили в силу новые правила проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов. Теперь протокол обязательно регистрируется в системе ГИС ЖКХ и должен быть оформлен в течение десяти дней. Его подписывают председатель, секретарь и члены счётной комиссии, а документ получает уникальный номер, присвоенный системой.

Минстрой РФ ужесточил требования к инициатору собрания: теперь нужно указывать полные паспортные данные, СНИЛС, телефон и email. Ранее допускались общие формулировки в повестке вроде «Разное», теперь каждый вопрос должен быть точным и сопровождаться реквизитами документов.

Новые меры должны стандартизировать документооборот и обеспечить дополнительную защиту от фальсификаций.

Как отметила Мария Заздравных, исполнительный директор «ЖКХ Контроль», протоколы, не соответствующие новым правилам, действительными считаться не будут.