В Омске с сентября ужесточили правила проведения собраний жильцов

С сентября в Омске вступили в силу новые правила проведения общих собраний жильцов многоквартирных домов. Теперь протокол обязательно регистрируется в системе ГИС ЖКХ и должен быть оформлен в течение десяти дней. Его подписывают председатель, секретарь и члены счётной комиссии, а документ получает уникальный номер, присвоенный системой.