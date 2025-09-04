В Сыктывдинском районе Коми обустроят волейбольную площадку

Новая волейбольная спортплощадка появится на территории села Лэзым в Сыктывдинском районе Республики Коми. Строительство объекта соответствует задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Территорию спортплощадки отсыпали песчано-гравийной смесью, уложили там геотекстиль и разровняли поверхность. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу ограждения. Строительные работы планируют завершить до конца сентября этого года.
В администрации подчеркнули, что с появлением площадки у жителей Лэзыма появится возможность заниматься волейболом на свежем воздухе. Помимо этого, там будут проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.