Иркутская область получила 77 новых школьных автобусов

Автобусы распределили по 19 муниципалитетам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область получила 77 новых школьных автобусов, которые отправятся в разные районы региона. Парк пополнился 72 автобусами ПАЗ и пятью машинами «ГАЗель». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, это одна из крупнейших поставок в стране, которая стала возможной благодаря федеральной программе по поручению президента России. Губернатор Игорь Кобзев лично передал ключи директорам школ и отметил важность обновления транспорта.

— Иркутская область — одна из крупнейших по территории, и нам крайне важно создавать комфортные условия для детей из отдаленных уголков. Новые автобусы позволят более чем двум тысячам школьников безопасно добираться до школ, участвовать в олимпиадах и спортивных мероприятиях, — отметил глава региона.

Автобусы распределили по 19 муниципалитетам. Больше всего машин — 20 — получил Иркутский район, где подвозом охвачено наибольшее число детей. Транспорт также направят в коррекционные школы и кадетские корпуса, включая учреждения в Ангарске, Усть-Илимске, Тайшете и других городах. Всего в области школьные автобусы ежедневно перевозят более 36 тысяч детей из 983 населенных пунктов. Для этого задействовано 759 единиц техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе строят современную женскую консультацию.