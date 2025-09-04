Иркутская область получила 77 новых школьных автобусов

Автобусы распределили по 19 муниципалитетам. Больше всего машин — 20 — получил Иркутский район, где подвозом охвачено наибольшее число детей. Транспорт также направят в коррекционные школы и кадетские корпуса, включая учреждения в Ангарске, Усть-Илимске, Тайшете и других городах. Всего в области школьные автобусы ежедневно перевозят более 36 тысяч детей из 983 населенных пунктов. Для этого задействовано 759 единиц техники.