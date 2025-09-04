В Кировске Мурманской области откроют обновленный кинотеатр «Большевик»

«Подрядчику остались буквально последние штрихи для завершения строительных работ: это окрасочные работы фасада и монтаж стеклянных навесных козырьков. Сейчас в кинотеатре активно идет установка современного оборудования и его наладка. В рамках реконструкции выполнен большой объем работ, и жители и гости Кировска будут приятно удивлены его преображением», — отметила и. о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.