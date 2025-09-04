В Кировске Мурманской области откроют обновленный кинотеатр «Большевик»

Реконструкция кинотеатра «Большевик» завершается в городе Кировске Мурманской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
«Подрядчику остались буквально последние штрихи для завершения строительных работ: это окрасочные работы фасада и монтаж стеклянных навесных козырьков. Сейчас в кинотеатре активно идет установка современного оборудования и его наладка. В рамках реконструкции выполнен большой объем работ, и жители и гости Кировска будут приятно удивлены его преображением», — отметила и. о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.
К примеру, в помещении планетария смонтирован купольный экран, устанавливаются кресла и техника. Во всех четырех кинозалах уже уложен ковролин, подключается оборудование в помещении кинопроекционной. На втором этаже ведутся работы по установке детских игровых элементов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.