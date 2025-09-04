В Петрозаводске состоится молодежный танцевальный этнолагерь

Этнолагерь «Крууга КЭМП» − уникальное событие для танцоров и хореографов от 18 до 35 лет — пройдет с 6 по 10 октября в Петрозаводске. Мероприятие будет организовано по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе главы Республики Карелии.
Программа фестиваля включает мастер-классы по традиционным карельским танцам, занятия по народной сценической и современной хореографии, встречи с профессиональными педагогами и итоговый танцевальный перформанс. Главным наставником станет независимый хореограф-постановщик, педагог по народно-сценическому танцу и искусству балетмейстера Никита Харитонов.
Заявки на участие принимаются до 7 сентября включительно по ссылке. Конкурсный отбор пройдут 30 человек, результаты станут известны не позднее 12 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.